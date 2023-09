LIVE – Brescia-Cosenza 1-0, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Brescia-Cosenza, match valido per la quarta giornata di Serie B 2023/2024. Partita estremamente significativa quella del Rigamonti, visto che è la riproposizione dello scontro della scorsa stagione ai playout finito nel disordine e nel caos, e perché le rondinelle esordiscono proprio quest’oggi dopo il tanto parlare e i tribunali, occhio ai calabresi che sono partiti bene. Appuntamento alle ore 16.15 di domenica 3 settembre, chi vincerà?

Brescia-Cosenza 1-0 (53′ Bjarnason)

FINISCE QUI, BRESCIA BATTE COSENZA 1-0!

94′ – Primo tiro nello specchio della porta per il Cosenza, ci prova Crespi ma la palla è facile preda di Lezzerini

90′ – 7 minuti di recupero

86′ – Sostituzione anche per il Brescia: lascia il campo Fogliata, spazio a Besaggio

84′ – Triplo cambio nel Cosenza, fuori Voca, Calò e Tutino, dentro Fontanarosa, Viviani e Zilli

83′ – PALO DEL BRESCIA! Colpo di testa di Borrelli su cross dalla destra di Bisoli, palla che si stampa sul palo a Micai battuto!

79′ – OCCASIONE COSENZA! Calcio di punizione dalla lunga di Calò, palla a lato di poco!

77′ – COSENZA IN 10! ROSSO PER SGARBI! Duro intervento col la gamba alta su Borrelli, Maresca estrae il rosso per il numero 2 rossoblù!

76′ – Giallo anche per Calò per un intervento a gamba alzata su Papetti

72′ – Cooling break per le due squadre

69′ – Altro cartellino giallo nel Brescia: è il turno di Bisoli per una brutta entrata

68′ – Seconda sostituzione nel Cosenza, fuori Arioli e dentro Crespi

63′ – Ammonito anche Olzer per proteste

60′ – Giallo per simulazione ad Arioli, che si lascia cadere nell’area avversaria senza essere stato toccato da Cistana

56′ – Sostituzioni anche nei padroni di casa, fuori Moncini e Ndoj per fare spazio a Borrelli e Olzer

54′ – Cambio nel Cosenza: fuori Marras e dentro Canotto

53′ – BRESCIA IN VANTAGGIO! HA SEGNATO BJARNASON! Triangolazione tra Bianchi, Fogliata e Bjarnason, l’islandese si inserisce e apre il piattone da centro area trovando l’angolino. 1-0 per le Rondinelle!

50′ – Ci prova Tutino, ma il suo tiro viene murato da un provvidenziale intervento di Papetti

46′ – Al via il secondo tempo!

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Saranno quattro i minuti di recupero

37′ – Tanti errori in questa fase di gara, partita che stenta a decollare

31′ – Tiro dalla distanza di Zuccon, Lezzerini controlla che la sfera finisca sul fondo

27′ – Cooling break per le due squadre

26′ – Cosenza pericoloso! Azione personale di Tutino sulla destra, palla dentro per Voca che però ben marcato dalla difesa non riesce a coordinarsi e spedisce sul fondo

18′ – Gara fin qui vivace ma piuttosto fallosa. Si fanno sentire tra le due squadre le scorie dell’ultimo match, il ritorno della finale playout della scorsa stagione

9′ – Cosenza pericolo da palla inattiva, si salva dopo una mischia il Brescia

6′ – Primo cartellino giallo per Bjarnason, al secondo fallo in ritardo in questo inizio di gara

4′ – BISOLI! Colpo di testa da corner del capitano del Brescia, palla alta di poco

3′ – Pericoloso il Brescia! Tiro di Fogliata deviato in calcio d’angolo

1′ – Via alla gara!

16.10 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match Brescia-Cosenza, valido per la quarta giornata di Serie B. Tra pochi minuti si comincia!