Europei femminili volley 2023: oltre 2 milioni di spettatori e 16% di share per Italia-Spagna su Rai 2

Oltre 2 milioni di telespettatori hanno seguito il match di scena al Palazzo Wanny di Firenze tra Italia e Spagna, valevole per gli ottavi di finale degli Europei femminili 2023 di volley. Più precisamente, la sfida ha fatto registrare su Rai Due 2.019.000 telespettatori con il 16,15% di share. “L’ennesimo grande risultato che certifica l’affetto con cui gli italiani stanno accompagnando le azzurre” sottolineano i vertici dell’emittente. Numeri effettivamente molto positivi che lasciano ben sperare in vista del match di quarti contro la Francia, in programma martedì 29 agosto..