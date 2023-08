F1 GP Olanda 2023, Perez: “Penalità causata dalla pioggia, sono stato sfortunato”

“Una penalità causata dalla pioggia, sono stato sfortunato nel bloccaggio delle gomme”. Lo ha dichiarato Sergio Perez, pilota della Red Bull intervenuto in zona mista in seguito al quarto posto del Gran Premio d’Olanda dopo una penalità che gli è costata il podio. “Un vero peccato aver preso la penalità di cinque secondi – ha detto il messicano -. La pit lane era piena d’acqua e per un bloccaggio delle gomme sono andato sul muro. Alcune delle scelte fatte dal team sono state ottime, anche se la seconda chiamata ai box è stata molto ottimistica rispetto al previsto. Le prestazioni di Verstappen? Siamo una squadra, l’obiettivo resta quello di portare entrambe le macchine sul podio ogni weekend”.

