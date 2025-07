Gli appassionati di MotoGP hanno trattenuto il fiato dopo il brutto incidente di domenica ad Assen: ecco come sta il campione.

Anche in Olanda si è confermato lo strapotere di Marc Marquez in questo Mondiale 2025 di MotoGP. L’otto volte campione del mondo ha vinto sia la Sprint Race che il Gran Premio e ha forse dato quell’accelerata decisiva alla sua corsa verso il nono titolo iridato. Pecco Bagnaia non è andato oltre il quinto posto nella Sprint e il terzo nel GP, mentre Alex Marquez è rimasto vittima di una brutta caduta durante la gara.

Il vantaggio di Marc è così salito a 68 punti nei confronti di suo fratello Alex e 126 sul suo compagno di squadra Bagnaia. Tuttavia in questo momento il campionissimo spagnolo è concentrato solo sulle condizioni di salute del familiare: la caduta che lo ha visto protagonista ad Assen ha lasciato senza fiato tutti gli appassionati di MotoGP.

Alex Marquez è finito a terra dopo un contatto con la KTM di Pedro Acosta. Il classe 1996 ha riportato la frattura sottocapitata del secondo metacarpo della mano sinistra: un infortunio che lo ha costretto a sottoporsi a un’operazione chirurgica. Certamente una grossa grana per lo spagnolo, che stava cercando di non far scappare troppo suo fratello in classifica piloti.

MotoGP, che mazzata: costretto all’intervento, come sta

Fortunatamente l’intervento è andato nel migliore dei modi: lo ha riportato sui social la Gresini Racing, precisando che l’operazione è stata completata con successo. Tutti i tifosi attendono però di sapere quando sarà possibile rivedere di nuovo in pista Alex Marquez. Nel comunicato diffuso dalla squadra di Nadia Padovani non si fa riferimento ai tempi di recupero: “Ulteriori aggiornamenti sul recupero di Alex Marquez seguiranno nei prossimi giorni“.

Alex Marquez farà di tutto per provare a essere in pista già tra due settimane in Germania. Il suo obiettivo è proprio quello di recuperare in tempo per la gara del Sachsenring, anche se al momento appare una previsione fin troppo ottimistica. Lo spagnolo, oltre a provare ad accorciare il divario da suo fratello Marc, deve anche difendere la seconda posizione da Pecco Bagnaia.

Per questo cercherà di stringere i denti, tenendo conto che dopo il Sachsenring è in programma la gara di Brno e poi la pausa estiva di un mese: l’occasione ideale per recuperare al meglio dall’infortunio.