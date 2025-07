Il numero 2 maschile e la numero 1 femminile al mondo accedono al terzo turno del singolare di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba di Londra.

Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka vincono i loro match a Wimbledon 2025 e accedono al terzo turno del singolare rispettivamente maschile e femminile.

Alcaraz batte Tarvet in 3 set

Lo spagnolo, vincitore delle ultime due edizioni dei “The Championships”, secondo favorito del seeding e numero 2 del mondo, ha battuto il britannico Oliver Tarvet, numero 733 del ranking Atp, in tre set. Punteggio finale di 6-1 6-4 6-4, in due ore e 16 minuti di gioco, in favore di Alcaraz, che al terzo turno attende il vincitore della sfida fra Auger-Aliassime e Struff.

Successo per Sabalenka contro Bouzkova

Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo e del seeding, ha battuto in poco più di un’ora e mezza la ceca Marie Bouzkova, 48 del ranking Wta, con lo score di 7-6 (4) 6-4.

La bielorussa al terzo turno affronterà la vincente del match fra Emma Raducanu e Marketa Vondrousova.

“Sono soddisfatta, era un turno difficile e l’ho superato”, ha detto a fine match la numero uno del mondo. “Con lei abbiamo fatto grandi battaglie in passato: è in grado di giocare davvero molto bene. E’ molto triste vedere tante top player perdere al primo turno; ma questo è il momento di concentrarsi su se stessi. Diciamo che spero che non ci siano altre sorprese in questo torneo”, ha concluso.