Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono contro l’uruguayano Arel Behar e il belga Joran Vliegen e approdano al secondo turno del torneo di doppio maschile di Wimbledon 2025.

Esordio positivo a Wimbledon 2025 per gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due, teste di serie n. 7 del tabellone di doppio maschile, hanno battuto col punteggio di 7-6(5) 7-6(3) l’uruguaiano Ariel Behar ed il belga Joran Vliegen.

