Giovedì 3 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, con il torneo di Wimbledon che vedrà molti italiani impegnati, tra cui il numero uno al mondo Jannik Sinner e Jasmine Paolini, che, dopo l’eliminazione di ieri nel singolare, torna sull’erba del terzo Grande Slam nel doppio al fianco di Sara Errani. Comincia anche l’Europeo di calcio per la Nazionale femminile. E tanto altro ancora.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

MATTINA

10.30 Lotta, Europei Under 20 Caorle: 4a giornata, eliminatorie e ripescaggi – diretta streaming su uww.org

09.30 Nuoto, Europei junior: 3a giornata, batterie – euroaquaticstv.com

12.00 Tennis, Wimbledon: 2° turno singolare e 1° turno doppio (3° match dalle ore 14:30 Sinner-Vukic, 1° match dalle ore 14.00 Bronzetti-Andreeva, 2° match dalle ore 12.00 (Non prima delle ore 13:30) Darderi-Fery (riprende da 6-4 6-3), 1° match dalle ore 12.00 Cobolli-Pinnington Jones, 4° match dalle ore 12.00 Cobolli/Bublik-Harris/Willis, 4° match dalle ore 12.00 Darderi/Hidalgo-Romios/Seggerman, 3° match dalle ore 12.00 Errani/Paolini-Bucsa/Kato, 4° match dalle ore 12.00 Bronzetti/Li-Gadecki/Krawczyk, 4° match dalle ore 12.00 Bellucci/Marozsan-Monday/Stevenson, 2° match dalle ore 12.00 Cocciaretto-Volynets, 5° match dalle ore 12.00 Sonego-Basilashvili) – Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256), Sky Go, NOW

POMERIGGIO

14.00 Canoa velocità, Europei J/U23 Pitesti: 1a giornata, sessione pomeridiana – YouTube Canoe Europe

16.45 Lotta, Europei Under 20 Caorle: 4a giornata, semifinali e finali – diretta streaming su uww.org

17.00 Equitazione, Global Champions League Monaco: 1a competizione – dalle 17.50 discovery+

18.00 Calcio femminile, Europei: Italia-Belgio – Rai 2 HD, Rai Play

18.00 Nuoto, Europei junior: 3a giornata, semifinali e finali – euroaquaticstv.com

SERA

20.30 Equitazione, Global Champions League Monaco: 2a competizione – discovery+

21.00 Calcio femminile, Europei: Spagna-Portogallo – uefa.tv