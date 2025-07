Scendono in campo a Treviso, fino al 6 luglio, per la Mediolanum Cup, le superstar del padel: trentacinque tra giocatori e giocatrici della Top 100.

Mediolanum Padel Cup è la padel tournée internazionale articolata su sei tappe che attraversa l’Italia nel nome della passione per la ‘pala’. Una passione che coinvolge 150 paesi, oltre 30 milioni di praticanti e conta circa 73mila campi nel mondo. La tournée firmata Banca Mediolanum è parte di CUPRA FIP Tour, il circuito professionistico mondiale della International Padel Federation, che si snoda sui cinque continenti con oltre 300 tornei.

FIP SILVER, UN TORNEO ‘BIG SIX’

Dopo la seconda tappa siciliana – a Palermo-Mondello con un sold out di oltre 3mila spettatori, la partecipazione di due ex Top 10 come Alex Ruiz e Maxi Sanchez, le vittorie nel maschile di Gonzalo Rubio e Javi Ruiz e nel femminile di Dal Pozzo-Ortiz – la tournèe fa tappa a Treviso, precisamente al Padel Club X4 di Villorba (8 nuovissimi campi coperti e 2 outdoor, con ingresso libero fino a domenica 6 luglio), dove si giocherà il FIP Silver Mediolanum Padel Cup. In programma un tabellone principale da 32 coppie (26 coppie più 4 qualificate e 2 wild card) e un tabellone di qualificazione da 32 coppie. Nel femminile, main draw con 26 coppie a giocarsi il terzo titolo stagionale di Banca Mediolanum. Il livello del torneo sarà di grande pregio, con 35 atleti, tra giocatori e giocatrici della top 100 mondiale.

Il torneo FIP Silver, nello scacchiere del professionismo del padel a livello mondiale, è il terzo per importanza nel circuito CUPRA FIP Tour, dopo il Platinum e il Gold ed è il sesto in assoluto se si considera il tour di Premier Padel, il più prestigioso tra quelli governati dalla International Padel Federation.

UN PARTERRE MONDIALE

Gli spagnoli Jose Antonio Diestro e Juanlu Esbri – rispettivamente numero 31 e 30 del mondo – sono le teste di serie numero uno del tabellone maschile. Per loro, parlano i risultati, come le semifinali di Madrid e Asuncion o gli ottavi di finali nei Major (gli Slam del padel) a Roma e Parigi, nel circuito d’élite mondiale Premier Padel. In tabellone, anche i fortissimi fratelli Miguel e Nuno Deus, top 50 portoghesi e bronzo al mondiale Qatar 2024 contro l’Italia nella finale 3° e 4° posto; il supertalento spagnolo David Gala in coppia con il brasiliano Lucas Campagnolo, ex Top 20 e attualmente numero 35 del mondo. Straordinaria la rappresentanza del padel italiano e azzurro: Flavio Abbate-Alvaro Montiel Caruso sono numero 8 del torneo, Simone Iacovino e i vicecampioni d’Europa Lorenzo Di Giovanni, Riccardo Sinicropi, Giulio Graziotti e i migliori talenti della New Wave tricolore come Giuseppe Fino, Matteo Sargolini e Matteo Platania.

Nel main draw femminile siamo ai vertici mondiali: la testa di serie numero 1 – in coppia con la spagnola Lorena Rufo n° 25 del Ranking FIP – è la top player Jessica Castelló, numero 15 del mondo, mentre le numero due sono le fortissime spagnole Marina Guinart e Victoria Iglesias, rispettivamente n° 21 e 22 del mondo. Complessivamente, sono 12 le giocatrici che fanno parte della Top 50 del Ranking mondiale. Tra queste, c’è Giorgia Marchetti, vicecampionessa d’Europa e bronzo ai mondiali di Doha con l’Italia. La fortissima atleta romana guida il gruppo azzurro formato da Carlotta Casali, Chiara Pappacena, Martina Parmigiani. In campo anche la prossima azzurra, Giulia Dal Pozzo, supertalento reduce dal trionfo della tappa di Palermo in coppia con la ventenne spagnola Anna Ortiz. Dal Pozzo, classe 2005 e miglior prospetto italiano del momento, è reduce dal momento di gloria nel Major Premier Padel di Roma dove ha giocato in coppia con Sara Errani appena due giorni dopo la doppietta Slam al Roland Garros.

IL CUPRA FIP TOUR E BANCA MEDIOLANUM

Il circuito professionistico conta attualmente oltre 160 eventi già confermati in 48 Paesi – nel 2024 erano 27 – per un totale di 312 tornei tra maschile e femminile. Un tour che lo scorso anno ha visto scendere in campo circa 3.600 giocatori provenienti da 78 Paesi, pronti a duellare per prize money di alto livello – le tappe del FIP Silver Mediolanum Padel Cup mettono in palio 20.000 euro a torneo – e, soprattutto, per conquistare punti preziosi nel ranking mondiale FIP. L’alto numero di partecipanti protagonisti delle classifiche mondiali maschili e femminili testimoniano la bontà del progetto firmato Banca Mediolanum.

Il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, realizzato con il supporto di American Express, è iniziato ad aprile, con la prima tappa a Roma, al Villa Pamphili Padel Club. A Palermo è andato in scena il secondo appuntamento che ha fatto registrare il tutto esaurito al Country Time Club. Ora, è il momento del FIP Silver di Treviso al Padel Club X4.

LE STELLE DEL CALCIO

C’è il torneo dei grandi campioni del padel. Ma al Padel Club X4 vi sarà spazio anche per una sfida speciale che vedrà protagoniste quattro stelle del calcio nonché grandi amanti della “pala”. Roberto Donadoni, German Denis, Christian Panucci e Maurizio Ganz arriveranno sui campi di Treviso domenica all’ora di pranzo, per la “Vip ProAm Exhibition”, in cui giocheranno al fianco degli ospiti di Banca Mediolanum prima del confronto diretto che promette spettacolo, in un clima di assoluto divertimento. Prima e dopo – e anche durante, come accaduto a Palermo – i quattro campioni si fermeranno con pubblico e tifosi per l’immancabile rito di selfie, scambi di battute e autografi su racchette e magliette.

INCLUSIVE PADEL

Lo sport come strumento di inclusione: è questa la missione dell’associazione Bionic People, fondata e guidata da Alessandro Ossola, atleta paralimpico e detentore di numerosi record nazionali nei 60, 100 e 200 metri. Il team di Bionic People, insieme ad Alessandro, porterà nel weekend palermitano un momento di grande impatto sociale, dove atleti e ospiti di Banca Mediolanum condivideranno una partita all’insegna dell’integrazione, dimostrando che lo sport può abbattere qualsiasi barriera.

LA CLINIC CON IL TOP COACH

Oltre al Torneo Corporate, in campo nel fine settimana ci sarà Saverio Palmieri, figura di spicco del padel italiano: l’ex giocatore azzurro, oggi assistant coach della Nazionale maschile e femminile – guidate da Marcela Ferrari alle medaglie europei e mondiali dello scorso anno – terrà un Clinic dedicato agli ospiti di Banca Mediolanum.

UN MODELLO INNOVATIVO

L’impegno nel mondo del padel si inserisce all’interno dei Mediolanum Sport Days, un ampio programma di eventi sportivi firmati Banca Mediolanum. A conferma della vicinanza al mondo dello sport e alle discipline che premiano il gioco di squadra con entusiasmo e dinamismo, la Banca accompagnerà le sei tappe di Mediolanum Padel Cup per percorrere l’Italia da Nord a Sud, coinvolgendo clienti, appassionati e agonisti. Parteciperanno anche ospiti e celebrity che si alterneranno sui campi da gioco. Banca Mediolanum promuove un modello sportivo che valorizza la passione non solo a livello tecnico-agonistico, ma anche come momento di socializzazione, divertimento e inclusione.

LA TOURNÉE DI BANCA MEDIOLANUM

La Mediolanum Padel Cup si articola in sei tornei di categoria SILVER del CUPRA FIP Tour – con un Prize money di 20.000 euro – il circuito mondiale della FIP, la Federazione Internazionale Padel.

Le tappe dei FIP Silver MEDIOLANUM PADEL CUP:

– Roma (7-13 aprile, Club Villa Pamphili)

– Palermo (23-29 giugno, Country Time Club)

– Treviso (30 giugno-6 luglio, Padel Club X4)

– Torino (22-28 settembre, Pala Village)

– Perugia (27 ottobre-2 novembre, Fastweb Padel Arena)

– Como (24-30 novembre, The Padel Resort)

LO STREAMING

Tra le grandi novità della Mediolanum Padel Cup vi è la trasmissione dedicata dei match del sabato e della domenica, visibili sul ‘Central Court’ del club ospitante in diretta streaming sul canale YouTube della FIP, International Padel Federation.

GLI AMATORI

Dal lunedì al sabato, ogni tappa della Mediolanum Padel Cup avrà il suo torneo satellite, un TPRA FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel, dedicato ai giocatori di quarta fascia e NC delle classifiche federali nazionali di padel.