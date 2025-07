Bellucci strapazza 7-6(4) 6-1 7-5 il finalista del Queen’s. Rimandato a domani Darderi sul 6-4 6-3 contro Fery

Se nel tardo pomeriggio il tennis italiano a Wimbledon ha registrato l’eliminazione di Jasmine Paolini al secondo turno contro Kamilla Rahimova, un ko che è costato anche tre posizioni virtuali nel ranking, poco più tardi ci sono state decisamente più gioie tra Mattia Bellucci e Luciano Darderi.

Infatti il numero 73 al mondo ha messo a referto un vero e proprio colpaccio eliminando la testa di serie numero 23 Jiri Lehecka con il punteggio di 7-6(4) 6-1 7-5: due ore e nove minuti di pregevole fattura per il 24enne che ha sconfitto il finalista del torneo del Queen’s di Londra.

Bellucci schiacciasassi, Darderi rinviato a domani

Per Bellucci successo che da continuità alla vittoria in rimonta contro Oliver Crawford per 6-7(2) 6-3 6-4 6-4 e che regala dunque il terzo turno a Wimbledon per il tennista di Busto Arsizio che ora si giocherà l’accesso agli ottavi di finale contro Cameron Norrie, aspettando eventualmente uno tra Nicolas Jarry e Joao Fonseca.

Stava andando egregiamente anche la sfida di Luciano Darderi che prima dello stop per oscurità sul Court 2 era avanti 6-4 6-3 contro Arthur Fery. Il tennista britannico ha provato a tenere testa al numero 59 al mondo che però ha sempre trovato il modo di portare il set in suo favore.