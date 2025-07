E’ iniziata oggi la quattordicesima edizione del Campionato Europeo di calcio femminile in programma in Svizzera: Azzurre nel girone B con Belgio, Portogallo e Spagna.

Si è aperto oggi l’Europeo di calcio Femminile 2025, 14ª edizione del torneo che si disputa in Svizzera dal 2 al 27 luglio. La giornata inaugurale vede in campo le quattro squadre del Girone A: prima Finlandia-Islanda sono scese in campo alle 18 all’Arena di Thun, poi alle 21 Svizzera-Norvegia al St. Jakob Park di Basile, dove andrà in scena la cerimonia di apertura.

Tra meno di 24 ore, poi, toccherà alle Azzurre fare il loro debutto allo Stade de Tourbillon di Sion (18, Rai 2). L’Italia ricomincia il suo cammino all’Europeo da dove l’aveva interrotto tre anni fa: di fronte, infatti, c’è lo stesso Belgio che a Manchester nel luglio del 2022 eliminò la squadra di Milena Bertolini in virtù dell’1-0 nella terza partita del girone (rete di Tini De Caigny al 49’).

La seconda gara è in programma il 7 luglio allo Stade de Geneve di Ginevra (ore 21, Rai 2), con il Portogallo, alla sua terza fase finale di fila senza mai incontrare finora l’Italia. Venerdì 11 luglio (ore 21, Rai 2), la terza sfida contro la Spagna.