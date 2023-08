Europei femminili volley 2023, Italia-Bosnia: Antropova out per un problema agli addominali

La grande assente del match Italia-Bosnia, valevole per la fase a gironi degli Europei femminili 2023 di volley, è Ekaterina Antropova. La pallavolista russa naturalizzata italiana ha infatti accusato un problema ai muscoli addominali e, a scopo precauzionale, non prenderà parte alla gara. Non dovrebbe essere un problema fisico particolarmente grave, tuttavia si è deciso di non correre rischi. Il posto di Antropova nel sestetto titolare è stato preso da Paola Egonu.