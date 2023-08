Europei beach volley Vienna 2023, Cottafava/Nicolai sconfitti nella finale per il bronzo

Samuele Cottafava e Paolo Nicolai chiudono al quarto posto gli Europei di beach volley 2023 di Vienna. Una domenica che poteva assumere ben altri connotati sui 5 match ball mancati nella semifinale contro la Svezia, e che invece si conclude senza medaglia per la coppia italiana. Sul podio ci va l’Ucraina con Popov e Reznik, vittoriosi nella ‘finalina’ per 22-20, 21-13.

Probabilmente ancora provati dalla maratona in semifinali terminata solamente un’ora prima, Cottafava e Nicolai non riescono a imporre il proprio gioco sulla coppia ucraina, che ottiene il break nel momento più delicato procurandosi due set ball sul 20-18. Gli azzurri rientrano sul 20-20 ma cedono comunque la frazione alla terza chance concessa a Popov e Reznik (20-22). Nel secondo parziale, la coppia azzurra è sempre costretta ad inseguire ma gli avversari non regalano alcuna pausa e allungano a metà set in maniera perentoria. Il filotto di cinque punti consecutivi sul 14-11 mette in ginocchio Cottafava e Nicolai, che alzano bandiera bianca sul 13-21.