Europei 2024 Croazia, Dalic: “Gruppo difficile, ma sono ottimista”

Il ct della Croazia Zlatko Dalic, parla ai microfoni della Rai dopo il sorteggio dei gironi degli Europei 2024: “E’ un gruppo difficile, con l’Italia campione in carica e la Spagna che ha vinto l’ultima Nations League. Ma l’obiettivo è qualificarci, sarà un lavoro molto, molto duro e forse l’ultima partita con l’Italia sarà quella decisiva. L’Italia sta facendo benissimo, sono i campioni in carica ma mancano sei mesi e ci faremo trovare pronti. La cosa più importante è arrivare sani, in forma, con i vari Modric, Perisic, Brozovic. L’obiettivo è superare la fase a gironi, sono ottimista”.