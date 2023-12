Sorteggio Euro 2024, Buffon: “Abbiamo le nostre chance, da qui a giugno cresceremo”

Gianluigi Buffon ha commentato ai microfoni della Rai il sorteggio del gironi degli Europei 2024, in cui l’Italia ha pescato Spagna, Croazia e Albania: “Partivamo dalla quarta fascia, perciò era altamente probabile un sorteggio del genere. Assomiglia al girone del 2012, solo che al posto dell’Albania c’era l’Irlanda. Considerando che passano anche le 4 migliori terze, mi sento di dire che abbiamo le nostre chance. Allo stesso tempo, credo che gli altri non abbiano fatto i salti di gioia dopo aver pescato l’Italia“.

Il capodelegazione azzurro ha poi proseguito: “Da qui a giugno l’Italia crescerà ulteriormente. In termini di individualità ci saranno 3 o 4 squadre superiori a noi come collettivo, come giocatori che in campo giocheranno come blocco unico, non so quante potrebbero essere più forti di noi“. Infine, un pensiero sull’Albania: “Va presa con le pinze, sarà un problema per tutte nel girone“.