European Games 2023: i convocati azzurri del tiro con l’arco

Alle ore 20:30 di mercoledì prenderanno il via gli European Games 2023 di Cracovia. Per gli azzurri del tiro con l’arco sarà Mauro Nespoli a fare da portabandiera insieme a Odette Giuffrida, e venerdì inizierà le sue gare, con possibilità per gli arcieri del ricurvo di qualificarsi anche per le prossime Olimpiadi di Parigi. Gli European Games valgono anche come qualificazione olimpica per il tiro con l’arco. In palio ci sono le prime carte individuali per Parigi 2024 e due saranno i modi per ottenerle: vincere l’oro nel mixed team oppure salire sul podio nelle competizioni individuali, sia maschile che femminile.

Ecco i convocati azzurri, 8 in totale: Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), fresco vincitore dell’oro in Coppa del Mondo a Medellin, insieme a lui ci saranno Federico Musolesi (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), un terzetto che ha già vinto il titolo europeo in passato. La riserva a casa è Michele Frangilli (Aeronautica Militare).

Nel femminile spazio alle tre arciere che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi di Tokyo: Lucilla Boari, che in Giappone vinse uno storico bronzo, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati, tutte arciere in forza alle Fiamme Oro. La riserva a casa è la giovane Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi).

Nel compound a rappresentare l’Italia saranno Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), che ha staccato il pass per i Giochi Europei a inizio aprile durante l’European Grand Prix in cui si è messo al collo due medaglie, ed Elisa Roner (Kosmos Rovereto), capace due mesi fa di vincere il bronzo nella prima tappa di Coppa del Mondo ad Antalya, in Turchia.