Fiorentina-West Ham, sanzioni Uefa: due turni senza tifosi ospiti per gli inglesi per lancio di oggetti

Arrivano le decisioni disciplinari dell’Organo di controllo, etico e disciplinare dell’Uefa per quanto riguarda le semifinali e la finale di Conference League con la Fiorentina protagonista. Per l’atto conclusivo di Praga contro il West Ham mano pesante nei confronti degli inglesi, con il vergognoso episodio del lancio di un oggetto su Biraghi, dal quale fuoriuscì del sangue dalla nuca, punito con due partite in trasferta senza tifosi per gli inglesi, anche se la seconda delle due è sospesa con la condizionale per i prossimi due anni. Inoltre, per invasione di campo, 8.000 euro di multa ai londinesi.

Venendo a Fiorentina-Basilea, tifosi svizzeri sanzionati con 50.000 euro di multa e una partita in trasferta senza tifosi per l’accensione di fumogeni. Infine, per Basilea-Fiorentina, sono i viola a pagarne le conseguenze: 30.000 euro di multa e prossima partita in trasferta senza tifosi per i viola per l’accensione di fumogeni e il lancio di oggetti. Ulteriori 4.000 euro di multa per la condotta impropria da parte della squadra.