Eurolega Basket, Olimpia Milano, Messina: “Possiamo solo metterci a lavorare”

Il coach dell‘Olimpia Milano, Ettore Messina, ha parlato dopo la sconfitta arrivata in Eurolega contro l’Alba Berlino. Ecco le sue parole: “L’Alba ha giocato una buonissima partita e meritato di vincere. Noi abbiamo i nostri problemi, ma oltre a questo abbiamo perso 17 palloni e concesso 16 rimbalzi offensivi al nostro avversario. Questo ha fatto la partita. Le percentuali di tiro non puoi sempre controllarle e stasera ovviamente abbiamo tirato molto male. Ma questo fa parte delle regole del gioco, i problemi sono stati altri: ad un certo punto siamo tornati credo a sei punti di distanza e in quel momento abbiamo perso palla, perso palla, perso palla in tre possessi consecutivi”.

E ancora: “I miei sono buoni giocatori, ci tengono, e in certi momenti hanno provato alcuni di loro a salvare la patria da soli, giocando uno contro cinque. Non è questo il modo di rimediare ad una sconfitta, contro una difesa ben organizzata e aggressiva come quella dell’Alba. Questa è la situazione possiamo solo metterci a lavorare e pensare alla prossima partita di venerdì”.