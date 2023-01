Eurolega 2022/23: Bologna ditrugge la Stella Rossa, alla Segafredo Arena 84-72

Termina 84-72 il match tra Virtus Segafredo Bologna e Stella Rossa Belgrado, partita valida per la 22esima giornata di Eurolega 2022/2023 di basket. Vittoria importante per le Vu Nere, che così facendo, agganciano finalmente in classifica proprio i serbi. Il miglior marcatore dell’incontro è Luca Vildoza che, nonostante i suoi ben 20 punti non riesce a portare la vittoria in casa della Stella Rossa.

La cronaca

In avvio di partita Bologna inizia forte, con grande intensità e precisione a canestro. I padroni di casa iniziano a macinare punti, con uno scatenato Jaiteh, mentre Belgrado fatica tantissimo a concretizzare in zona offensiva. Verso metà quarto però gli ospiti si svegliano e iniziano a macinare qualche punto, per non perdere la faccia già ad inizio gara. Il primo quarto così si conclude con il punteggio di 30-14. Nel secondo quarto i ritmi sono subito alti, con diversi canestri da una parte e dall’altra. Nelle file di Bologna molto bene Bako, molto preciso al tiro libero, così come si rivela davvero efficace per la Stella Rossa Vildoza. L’equilibrio caratterizza quasi tutto il quarto, con i serbi che però alla fine danno una staccata importante che li aiuta a recuperare qualche punto prima di andare negli spogliatoi. Il secondo quarto si chiude sul punteggio di 48-35.

Dopo l’intervallo lungo i ritmi sul parquet continuano ad essere alti, sia da una parte che dall’altra. Bologna prova a mantenere il vantaggio ottenuto negli scorsi periodi, con i punti di Cordiner. Baskonia tuttavia non si fa staccare e rimane a contatto per buona parte del periodo, con un ispirato Lazic in zona offensiva. Nel finale però crollano. Si il terzo parziale con Bologna avanti 70-51. Nell’ultimo quarto i padroni di casa tentano fin da subito a staccare la Stella Rosa, e qui gli ospiti non riescono a reagire. La quarta frazione è un veloce scorrere del cronometro, con poco da segnalare. Bologna si porta quindi a casa il match con il risultato finale di 101-88.