Serie C 2022/2023, vola il Cesena: Shpendi e Corazza stendono la Recanatese

Il Cesena trova una vittoria convincente sul campo della Recanatese nella sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie C 2022/2023. I bianconeri sfruttano ancora i gol della propria coppia offensiva: Stiven Shpendi, infatti, sigla la seconda doppietta consecutiva, impreziosita dal gol di Corazza. Il risultato si sblocca già al 7′, quando il numero 11 di testa ribadisce in rete la grande parata di Fallani sul precedente colpo di testa. Il portiere dei giallorossi è invece impreciso e di certo non impeccabile al 31′, facendosi superare dal tiro dalla distanza ancora di Shpendi. La reazione della Recanatese arriva soprattutto a cavallo della mezz’ora, ma Lewis non deve fare parate impegnative. L’occasione più ghiotta per i giallorossi arriva nel secondo tempo, ma il tentativo di Paudice in anticipo sul portiere avversario si stampa sul palo. A dieci minuti dal termine, Corazza, da pochi passi, insacca la torre aerea di un compagno di squadra, mettendo fine al match.

RISULTATI E CLASSIFICHE