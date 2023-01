Bundesliga 2022/2023: l’Union Berlino vince ancora, il Bayern capolista è a soli tre punti

Successo preziosissimo dell’Union Berlino, che batte il Werder Brema nella diciassettesima giornata della Bundesliga 2022/2023. La formazione della capitale, grazie ai tre punti arrivati nella trasferta infrasettimanale, accorcia sul Bayern Monaco capolista, ora distante solamente tre lunghezze. Decisive le reti di Janik Haberer e Kevin Behrens, che rispondono al gol segnato dopo 13 minuti da Amos Pieper per i padroni di casa.

Finisce in pareggio lo scontro diretto per la Champions League tra Friburgo ed Eintracht Francoforte, che impattano sull’1-1: a segno Randal Kolo Muani per i padroni di casa, pareggia Matthias Ginter a inizio ripresa per la formazione ospite. Successo importante per l’Augsburg, che ha la meglio per 1-0 sul Borussia Moenchengladbach grazie al gol di Mergim Berisha. Vince per 2-0 il Bayer Leverkusen sul Bochum: in gol Edmond Tapsoba su rigore e Adam Hlozek nel secondo tempo.