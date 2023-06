Eurobasket femminile 2023, domani Italia-Belgio. Lardo: “Serve grande partita contro squadra esperta”

Tutto pronto per Italia-Belgio, match dell’ultima giornata della prima fase di Eurobasket femminile 2023. Le Azzurre, dopo la vittoria con le padrone di casa di Israele, si giocano il piazzamento contro la squadra che è a punteggio pieno. Sicuramente l’Italia non arriverà quarta, in base agli incroci e alla differenza punti arpionerà uno dei primi tre posti del girone e lunedì giocherà lo spareggio contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro). In caso di ulteriore vittoria, ci sarà il trasferimento a Lubiana per la fase finale. Le migliori 6 di Eurobasket (5 in base al piazzamento della Francia) si prenderanno anche il pass per il Preolimpico di febbraio 2024.

Alla vigilia del match ha parlato il ct azzurro, Lino Lardo: “Servirà una grande partita contro una squadra esperta, mettendo in campo la stessa energia che abbiamo avuto contro Israele. Possiamo sfruttare l’energia positiva della vittoria a livello emotivo, abbiamo avuto una bella reazione dopo la sconfitta con la Repubblica Ceca.”