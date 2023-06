MotoGP 2023, la classifica piloti aggiornata dopo la sprint race del GP Germania

La classifica piloti del Mondiale di MotoGP 2023 aggiornata dopo la sprint race del Gran Premio di Italia, settimo appuntamento stagionale del sabato. I punti, quelli che contano, vengono assegnati in gara domani, ma nella sprint comunque arrivano dodici punti al vincitore, nove al secondo, quindi sette e a scalare fino al nono. Trionfa con merito Jorge Martin, buon secondo posto comunque per Francesco Bagnaia che così mantiene inalterato, ma nei confronti di un rivale diverso, il margine sulla seconda piazza della generale. Di seguito la nuova classifica piloti completa, che resterà tale per meno di ventiquattrore.

