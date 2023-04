Errani-Mladenovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta 1000 Madrid 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Sara Errani e Kristina Mladenovic, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Wta 1000 di Madrid. L’azzurra si gode l’ennesimo ritorno a buoni livelli nel corso della sua carriera e in questi primi mesi di stagione ha festeggiato il ritorno nei primi 100 a 36 anni, dopo le tante vicissitudini che conosciamo. Sara è stata in grado di ottenere ottimi risultati nei ricchi ITF e nei tornei 125, ma tende a faticare di piu’ negli eventi più importanti. A Madrid è la testa di serie numero cinque del tabellone cadetto, quindi le chances di passare ci sono.

L’esordio è intrigante, contro un’altra nobile decaduta, ovvero l’ex top10 Kristina Mladenovic, ora scesa attorno alla 150esima posizione mondiale. La francese da un paio di anni a questa parte di partite – almeno in singolare – ne ha vinte non molte – però è avanti 4-1 nei precedenti contro Sara. Il match è in programma oggi, lunedì 24 aprile, come 4°match dalle 10:00 sul campo Arantxa Sanchez. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.