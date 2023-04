Golf, PGA Tour 2023: Riley e Hardy trionfano nello Zurich Classic. 23°posto per Molinari e Donald

Gli statunitensi Davis Riley e Nick Hardy si sono aggiudicati lo Zurich Classic of New Orleans, unico torneo del Pga Tour che si disputa a coppie. Sul percorso del TPC Louisiana la coppia di casa ha chiuso con 258 colpi, un nuovo record del torneo. Per entrambi si tratta del primo successo sul circuito PGA. Si sono classificati al 23°posto Edoardo Molinari e il capitano di Ryder Cup Luke Donald.