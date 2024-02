Olympiakos-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming spareggio Youth League 2023/2024

Torna la Youth League e l’Inter di Chivu cerca il pass per gli ottavi di finale. Alle 14:00 di oggi, mercoledì 7 febbraio, i nerazzurri sfideranno l’Olympiakos in Grecia, allo stadio Georgios Karaiskakis. Si tratta dello spareggio in gara secca in cui si incrociano le qualificate del percorso campioni nazionali e le seconde classificate dei gironi del percorso non campioni. L’Inter, seconda classificata del Gruppo D, sfida quindi in gara unica l’Olympiacos, campione di Grecia nella scorsa stagione. in caso di parità dopo i primi 90′ non sono previsti i tempi supplementari, ma direttamente i calci di rigore. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (2o1) oltre che in streaming su Sky Go. La partita sarà trasmessa anche in diretta su Inter TV, disponibile anche su Dazn.