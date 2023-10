Errani-Bronzetti in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Monastir 2023

Sara Errani sfiderà Lucia Bronzetti al secondo turno del torneo WTA 250 di Monastir 2023, evento in programma sul cemento tunisino. Il tennis italiano è già certo di avere almeno una rappresentante ai quarti di finale dato che a sfidarsi, nello spicchio di tabellone presidiato da Jasmine Paolini, saranno Errani e Bronzetti. Sarita ha debuttato con una sofferta vittoria, battendo in tre set la slovena Zidansek dopo aver mancato diversi match point nel secondo parziale. Lucia ha invece passeggiata contro la slovacca Kucova, dando continuità ai bei risultati ottenuti di recente in Asia. Errani ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno sul cemento di Monterrey, tuttavia secondo i bookmakers sarà Bronzetti a scendere in campo con i favori del pronostico.

MONTEPREMI

TABELLONE

COPERTURA TV

Errani e Bronzetti scenderanno in campo mercoledì 18 o giovedì 19 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo tunisino garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.