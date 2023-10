Eredivisie 2023/2024, definitivamente sospesa AZ Alkmaar-NEC dopo il malore di Dost: non si riprenderà

La sfida di Eredivise tra AZ Alkmaar e NEC è stata definitivamente sospesa e non riprenderà nella serata odierna. La decisione è arrivata dopo che le due squadre si sono consultate per circa 10 minuti negli spogliatoi in seguito al malore che ha colpito l’attaccante della squadra ospite Bas Dost. Il calciatore, collassato improvvisamente mentre era a centrocampo, è stato immediatamente soccorso dai medici e – secondo quanto viene riferito – ha lasciato il campo in barella ma cosciente. Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi e da lì la decisione di non tornare più sul terreno di gioco. C’erano circa 5 minuti di recupero ancora da giocare al momento dell’interruzione.