Empoli, Nicola: “Partita equilibrata, non siamo stati un avversario facile per il Genoa”

Il tecnico dell’Empoli Davide Nicola commenta ai microfoni di DAZN il pareggio con il Genoa per 0-0: “Nei numeri è stata una partita equilibrata, contro un Genoa tosto. È la seconda partita in casa che non subiamo gol, altro aspetto positivo, anche se alcuni equilibri vanno ancora consolidati. La costruzione del nostro percorso passa per queste partite, dovremmo diventare abili a gestire meglio la palla e trovare spazi per attaccare. Non siamo stati un avversario facile per il Genoa, i ragazzi stanno mettendo in campo un approccio basato sia sulla voglia di giocare che sull’aiutarsi a vicenda nei vari momenti della partita. Continuiamo a lavorare, so bene che ci sono ancora giocatori non al meglio ma la nostra idea resta quella di individualizzare la preparazione per portare tutti al massimo livello possibile. Sto cercando di portare idee e organizzazione. L’atteggiamento messo in campo è quello che serve per affrontare una sfida motivante. Un allenatore può portare tutto questo, ma dall’altra parte serve un gruppo che mentalizzi e migliori, e questo sta accadendo. A fare la differenza sarà l’identità che avremo da qui alla fine“. L’allenatore continua: “Bisogna staccarsi dal singolo risultato e cercare di avere un proprio gioco, mirato al raggiungimento della salvezza. Non so dare una percentuale di riuscita, ma credo che quando una squadra vive la settimana come stiamo facendo abbia la possibilità di salvarci. Niente è scontato, ma dovremo essere bravi a lavorare come stiamo facendo senza guardare troppo lontano“. Sul mercato: “Sono allineato con la società, mi piace l’idea di valorizzare calciatori che possono diventare importanti anche per altri contesti. Niang? Giocatore intelligente, che si è presentato molto bene al gruppo e con il quale abbiamo già cominciato a lavorare per metterlo in condizione”.