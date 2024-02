Bundesliga, Bayern e Leverkusen ok prima dello scontro diretto: battute M’Gladbach e Darmstadt

Nella ventesima giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco batte 3-1 il Moenchengladbach e resta a -2 dal Bayer Leverkusen, fresco di successo per 2-0 sul Darmstadt. Una doppietta di Tella (33′ e 52′) trascina gli uomini di Xabi Alonso, che salgono a quota 52 punti ad una settimana dal big match contro il Bayern campione in carica. La squadra di Tuchel subisce il gol di Elvedi al 35′, ma riesce ben presto ad orchestrare la rimonta ai danni del Moenchengladbach: al 45′ Pavlovic firma l’1-1, poi nella ripresa si scatenano Kane (70′) e De Ligt (86′). Vince anche la terza della classe. Lo Stoccarda supera 3-1 il Friburgo (in 10 dal 18′ per rosso a Rohl) grazie alle reti di Undav (3′) e Fuhrich (7′) prima del tris definitivo nel finale di Mittelstadt (74′). Nelle altre gare: il Werder Brema batte 1-0 il Mainz, mentre Bochum e Augsburg non vanno oltre l’1-1.