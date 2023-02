Empoli-Napoli 0-2, Osimhen: “Dovevamo fare il terzo gol”

Dopo la vittoria del Napoli sull’Empoli per 0-2, l’attaccante partenopeo Victor Osimhen ha parlato a Dazn. Ecco le sue parole: “E’ bello che la squadra ed il mister credano in me, io devo fare il massimo in campo per loro. Siamo stati bravi ad andare oggi subito sul 2-0 ma dovevamo fare il terzo gol, peccato anche perché ci ricordavamo della partita dell’anno scorso. Siamo contenti per la vittoria, non era facile”.

E ancora: “Ovviamente questa è sicuramente una delle migliori stagioni della mia carriera, mi sento benissimo. Anche Haaland sta facendo benissimo. Spalletti vuole il massimo da tutti noi, dobbiamo fare sempre di più e mi motiva sempre, anche quando siamo in allenamento. Tutti gli allenatori danno indicazioni urlando ai propri calciatori. Noi cerchiamo di ripagarlo. Drogba? Per me è fantastico ricevere un suo messaggio, è stata una sorpresa e questo rappresenta un’altra motivazione per me. Era il mio idolo da piccolo. Mi ha fatto i complimenti”.