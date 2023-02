Pescara, Colombo a un passo dall’esonero: verrà sostituito da Zeman

Zdenek Zeman è a un passo dal ritorno sulla panchina del Pescara. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra l’allenatore boemo e la società e tutto sembra apparecchiato per la terza esperienza di Zeman sulla panchina del club abruzzese. Il tecnico prenderà il posto di Alberto Colombo, a un passo dall’esonero dopo la sconfitta contro il Cerignola. Il Pescara occupa attualmente il terzo posto nel girone C di Serie C, ma ha faticato notevolmente negli ultimi mesi, perdendo ben 8 partite su 15.