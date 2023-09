Empoli, Destro: “Sono tornato per la piazza, ogni gara sarà una lotta”

Mattia Destro è ritornato ad Empoli dopo aver rescisso il contratto. Per questo, ha potuto godere di una nuova conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “Sono tornato a Empoli per dimostrare ai più scettici quanto il campo possa dare le risposte giuste. Ho trascorso un’estate di lavoro intenso, estate nella quale mi sono allenato tanto per tornare al top della forma. Sono felice di essere tornato in un ambiente dove mi sono trovato benissimo. Il gruppo è cambiato, ci vorrà quindi tempo per creare uno spirito comune utile per ottenere buoni risultati. Ogni partita sarà importante, ho grande voglia di fare bene e ottenere la salvezza, obiettivo che con il mister ci siamo posti fin dall’inizio. Questa sosta ha aiutato a rafforzare i concetti di gioco di Zanetti e creare ancora più intesa tra tutti noi. Il campionato sarà molto difficile, con tante squadre che si sono rinforzate e altre che sono salite dalla Serie B per fare bella figura. Noi non ci faremo di certo trovare impreparati in questa lotta”.

E ancora: “Qualcuno è scettico sul mio ritorno? Sarà il campo a dare il suo giudizio. Ho curato ogni dettaglio legato al mio fisico e alla prevenzione di eventuali infortuni. I miei obiettivi non sono cambiati, nonostante una stagione come quella passata in cui gli infortuni non sono mancati. La concorrenza con Caputo? Non ci sono problemi tra noi, anzi questa concorrenza alza il livello mio e di tutti i giocatori e questo non può che essere un vantaggio per il gruppo”.