Serie A Femminile: via alla campagna contro la violenza di genere

La Divisione Serie A Femminile lancia #MAIPIU’, una campagna permanente contro la violenza di genere. L’inaugurazione avverrà sabato prossimo, in occasione della prima giornata di campionato. La presidente della Serie A femminile Federica Cappelletti ha dichiarato: “MAIPIÙ è un monito contro la violenza di genere, un messaggio forte che vogliamo urlare partendo dagli stadi. Il prossimo fine settimana osserveremo un minuto di silenzio in tutti i campi di gioco in memoria delle vittime di femminicidio e di tutte quelle violate nella loro integrità fisica, mentale e nella dignità umana“.