F1 GP Belgio 2023, tegola Ferrari: Sainz costretto al ritiro

Il secondo ritiro nel GP del Belgio 2023 di F1, dopo quello di Oscar Piastri, è quello di Carlos Sainz. Gara in salita fin da subito per il pilota della Ferrari, che in seguito ad un contatto alla partenza ha rimediato uno squarcio nella pancia della monoposto. Lo spagnolo ha comunque provato a stringere i denti e proseguire la gara, ma le sue prestazioni erano inevitabilmente caratterizzate da questo problema. Dopo una serie di giri in ultima posizione, perciò, è arrivato l’inevitabile ritiro.