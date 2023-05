Djokovic-Fucsovics oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Novak Djokovic affronterà Marton Fucsovics nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Prosegue il cammino del tennista serbo, che dopo aver sconfitto all’esordio lo statunitense di chiare origini balcaniche Kovacevic ora deve vedersela contro Fucsovics, un veterano del circuito. L’ungherese, che nel 2022 aveva faticato molto ed era anche uscito dai primi 100 della classifica mondiale, in questi primi mesi del 2023 è tornato sui livelli accettabili a cui ci aveva abituato in passato. Detto ciò, sulla terra battuta della capitale transalpina c’è un chiaro favorito ed è Djokovic.

Djokovic e Fucsovics scenderanno in campo oggi, mercoledì 31 maggio non prima delle 20:15.