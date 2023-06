Djokovic-Davidovich Fokina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Novak Djokovic affronterà Alejandro Davidovich Fokina nel terzo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Finora zero set persi dal tennista serbo nei primi due turni del torneo, in cui ha sconfitto prima lo statunitense Kovacevic e in seguito l’ungherese Fucsovics. Djokovic però, al momento, non ha destato una grande impressione, a tratti faticando in entrambe le occasioni, pur abbastanza imponendosi nettamente nel punteggio. Vedremo come si presenterà in campo contro l’estroso iberico, giocatore certamente in grado di esprimere un tennis di ottimo livello, come dimostra la finale conquistata lo scorso anno nel Masters 1000 di Monte-Carlo. Ci sarà probabilmente bisogno di uno step in avanti da parte del serbo, se non vorrà incorrere in cattive sorprese.

Djokovic e Davidovich Fokina scenderanno in campo oggi, venerdì 2 giugno, come 3°match dalle 11:45 sul Philippe Chatrier. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.