Discesa maschile Wengen 2024, brutta caduta per Kilde: si schianta contro le reti, portato via in elicottero

E’ stata interrotta dopo una decina di pettorali la discesa maschile bis di Wengen 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Aleksander Aamodt Kilde è stato infatti vittima di una caduta shock, che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Il norvegese ha commesso un errore proprio nei pressi del traguardo e invece di curvare è andato dritto, schiantandosi a tutta velocità contro le reti a bordo pista. Un impatto davvero duro al punto che tutti gli altri atleti presenti in loco sono rimasti scossi, come si evinceva dal loro stato d’animo nelle interviste. Non è chiaro se Kilde si sia rotto qualcosa oppure se abbia semplicemente rimediato un taglio, dato che gli è stato applicato un laccio emostatico. Fatto sta che è stato trasportato via in elicottero e la gara è rimasta a lungo ferma. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.