Discesa maschile Wengen 2024, Paris: “Bene nella parte alta e nel finale, dispiace per Kilde”

In archivio la discesa maschile di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Odermatt concede il bis, dopo il secondo posto nel SuperG di ieri. Secondo Sarrazin e terzo Paris, che trova il podio dopo un quarto e un quinto posto. “E’ stata dura oggi, ma sapevo che bisognava stringere i denti per poter fare risultato. Mi dispiace per Kilde. Il problema è stato non nella caduta ma nel come è entrato nelle reti. Non è mai facile non sbaglia in due discese uguali sulla stessa pista. Oggi ho fatto bene in alto e in basso. Nella Kernen ho fatto fatica. In questo momento Odermatt e Sarrazin sono più veloci”, le parole di Paris.

Bene anche Mattia Casse, 10° con lo stesso tempo di Bennett: “Mi sono migliorato di due secondi. Il distacco è altissimo nonostante io avessi spinto al massimo. Ho commesso un paio di errori, ma il distacco è troppo grande. Odermatt e Sarrazin sono sempre velocissimi”.