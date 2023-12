Discesa libera Bormio 2023, Casse: “Pensavo di fare un po’ meglio”. Paris: “Peccato, ho provato a spingere forte”

“Il distacco è importante, pensavo di fare un po’ meglio nella parte bassa del tracciato, mi sentivo bene ma il tempo non ha pagato. Mi manca ancora qualcosa su questo tipo di piste: sto crescendo ma non sono ancora al livello di chi è davanti”. Parla così Mattia Casse, giunto sesto nella discesa libera odierna a Bormio. Secondo azzurro in ordine di classifica Florian Schieder, 14esimo: “Oggi si capisce perchè la Stelvio è la pista più difficile della stagione. Ho fatto il massimo dopo l’influenza di due giorni fa, ma sono contento di un piazzamento nei primi 15; oggi fanno tutti fatica”. Il deluso di giornata è senza dubbio Dominik Paris, che ha commesso un errore ed è arrivato ultimo al traguardo: “Peccato, è andata così. Ho provato a spingere forte, sapevo che Sarrazin aveva fatto un tempone e volevo provare ad andare sul podio. Mi sono fatto sbilanciare dal dosso e sono caduto, peccato. Nel superG spero di fare un po’ meglio, cerco di mettere assieme tutti i dettagli”.