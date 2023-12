Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo gigante Lienz

La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino aggiornata dopo il gigante di Lienz. Al comando c’è sempre Mikaela Shiffrin, che vince anche in Austria ed incrementa il vantaggio. Alle sue spalle Federica Brignone, che risponde presente, e Petra Vlhova. Sofia Goggia consolida la quinta posizione, mentre entra in top 50 Roberta Melesi. Le due new entry in top 10 sono invece la canadese Grenier e la statunitense Moltzan. Di seguito ecco la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin USA 800 Federica Brignone ITA 637 Petra Vlhova SVK 527 Lara Gut-Behrami SUI 469 Sofia Goggia ITA 428 Sara Hector SWE 356 Michelle Gisin 250 Cornelia Huetter AUT 240 Valerie Grenier CAN 221 Paula Moltzan USA 200

LE ALTRE ITALIANE

40. Laura Pirovano ITA 72

50. Roberta Melesi ITA 49

51. Marta Rossetti ITA 45

57. Martina Peterlini ITA 36

68. Nicol Delago ITA 23

68. Lara Della Mea ITA 23

74. Elisa Platino ITA 17

84. Nadia Delago ITA 10

86. Asja Zenere ITA 9

92. Teresa Runggaldier ITA 7