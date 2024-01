Discesa Cortina 2024, Goggia: “Giornata non facile”. Brignone: “Si dovrebbe riflettere forse sui calendari”

Una discesa di Cortina particolare, quella di questa mattina, tra cadute e colpi di scena. Alla fine Sofia Goggia riesce a salire sul podio, nella speranza di fare ancora meglio domani, quando si tornerà sulla neve per un’altra gara. “E’ sempre bello finire la gara quando senti l’affetto del pubblico. La giornata non è stata facile, oggi l’ho presa per studiarla un po’ visto che la prova non era venuta granché bene. Poi ci sono state una serie di uscite che non hanno reso facile la gara. Viste anche le tante uscite sono andata più tranquilla. Cercherò di analizzare questa gara per poter migliorare già da domani”, ha dichiarato la campionessa azzurra al termine della prova odierna.

Caduta invece per Federica Brignone, per fortuna senza gravi conseguenze: “Sono a posto anche se ho qualche botta qua e là. Ho sbagliato quel passaggio e sono uscita. E’ un peccato perché non riesco a fare in gara quello che ho preparato in allenamento. Oltretutto se cado anche non va proprio bene. Bisognerebbe forse riflettere sui calendari, viste le tante cadute di oggi, perché la Coppa del mondo richiede molto e forse alle volte è un po’ troppo”.

“Sono contenta per oggi, so che ho sbagliato nella parte bassa – ha invece affermato Marta Bassino -. E’ stata una gara molto difficile per la gestione, ma, nel complesso, sono contenta per la mia discesa. Oggi non era una gara difficile da sciare: era una questione di tempismi corretti. Certo, se si sbaglia si finisce fuori e si rischia”.