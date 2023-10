Nuova modalità per l’assemblea di Serie A prevista per il 9 ottobre alle 11.30. L’incontro si svolgerà in videoconferenza e tratterà, tra i tanti argomenti, le ripartizioni Diritti AV, Diritti AV, Diritti AV Internazionali e Diritti AV 2024-2029/Campionato.