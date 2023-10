Preolimpico volley maschile 2023, De Giorgi: “Con l’Iran partita altalenante. Cuba? Ci aspetta altra battaglia”

Ferdinando De Giorgi, ct dell’Italvolley, ha commentato la vittoria per 3-0 ai danni dell’Iran nel preolimpico 2023 di scena in Brasile: “I nostri avversari non hanno mai mollato e hanno giocato come pensavamo. Noi siamo stati molto bravi, specialmente in battuta e a muro, riuscendo a fare la differenza nei momenti chiave. In questo rush finale avremo bisogno di tutti e sono molto felice che alcuni ragazzi che hanno giocato meno siano riusciti a dare un importante contributo. Nel complesso è stata una partita un po’ altalenante, in cui abbiamo fatto le cose migliori nella fase calda. Cuba? E’ una squadra molto diversa, ma ci aspetta un’altra battaglia“.

“Pur partendo con un sestetto diverso dal solito, così da far rifiatare alcuni compagni, siamo stati bravi. E’ stata una partita dura perché l’Iran ci ha messo in difficoltà in tutti i set. Noi tuttavia siamo rimasti concentrati, senza mai disunirci, e credo che questo abbia fatto la differenza. Peccato perché è mancata un po’ di continuità che a questi livelli è necessaria” ha invece dichiarato Tommaso Rinaldi, tra i migliori in campo.