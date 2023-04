Diffidati Roma-Feyenoord, giallorossi a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale Europa League 2022/2023

I diffidati di Roma-Feyenoord, ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista dellle eventuali semifinali dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. La squadra di Mourinho, dopo aver eliminato gli spagnoli della Real Sociedad, si trovano adesso ad affrontare gli olandesi incontrati già in finale di Conference League nella scorsa stagione. Ma chi sono i giallorossi diffidati in vista della possibile semifinale? I calciatori a rischio sono ben 3: Mancini, Matic e Spinazzola.