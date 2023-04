Roma-Feyenoord, programma e telecronisti Sky e Dazn ritorno quarti Europa League

Il programma e i telecronisti su Sky, TV8 e Dazn di Roma-Feyenoord, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Giallorossi in gran forma e scatenati in casa, ma c’è da rimontare l’1-0 sfortunatissimo dell’andata: l’Olimpico spingerà la squadra di Mourinho al ribaltone, occhio però agli olandesi sempre molto insidiosi. Si parte alle ore 21 di giovedì 20 aprile, chi vincerà?

Roma-Feyenoord sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Federico Zancan e Aldo Serena (anche in chiaro su TV8) e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.