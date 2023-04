Diffidati Manchester City-Bayern Monaco: gli inglesi a rischio squalifica in vista del ritorno quarti Champions League 2022/2023

Manchester City e Bayern Monaco riprendono il loro cammino europeo dall’Etihad Stadium nel match di andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Gli inglesi di Pep Guardiola devono però fare attenzione anche ai diffidati in vista della gara di ritorno, che in caso di ammonizione in Inghilterra, salterebbero la gara dell’Allianz Arena. Il giocatore del Manchester City che rischia ciò è solo 1: Akanji.

Dalla fase a gironi in poi, come è noto, si entra in diffida dopo due cartellini gialli rimediati e alla terza ammonizione nella competizione scatta la squalifica. Successivamente, alla quarta ammonizione nuova diffida e stop al quinto cartellino, e così via. Le ammonizioni saranno azzerate dopo i quarti di finale.