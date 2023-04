Diffidati Benfica-Inter: i portoghesi a rischio squalifica in vista del ritorno quarti Champions League 2022/2023

Benfica ed Inter riprendono il loro cammino europeo all’Estadio da Luz nel match di andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. I portoghesi di Roger Schmidt devono però fare attenzione anche ai diffidati in vista della gara di ritorno, che in caso di ammonizione in Portogallo, salterebbero la gara di San Siro. I giocatori del Benfica che rischiano ciò sono 3: Florentino, Joao Mario e Gonçalo Ramos. A loro si aggiunge lo squalificato Otamendi, che salterà questa sfida di andata.

Dalla fase a gironi in poi, come è noto, si entra in diffida dopo due cartellini gialli rimediati e alla terza ammonizione nella competizione scatta la squalifica. Successivamente, alla quarta ammonizione nuova diffida e stop al quinto cartellino, e così via. Le ammonizioni saranno azzerate dopo i quarti di finale.