I diffidati di Lazio-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica in vista della prossima sfida contro il Sassuolo. Si torna in campo dopo la Coppa Italia e nella squadra di Allegri troviamo ben 2 giocatori in diffida, entrambi difensori ed entrambi diffidati: Alex Sandro e capitan Danilo. Uno invece lo squalificato che salterà la Lazio: Moise Kean.