Diffidati Lazio-Cluj, biancocelesti a rischio squalifica in vista del ritorno sedicesimi di finale

I diffidati di Lazio-Cluj, ecco chi sono i biancocelesti a rischio squalifica in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League 2022/2023. La squadra di Sarri dopo la “retrocessione” nella lega inferiore, vorrà certamente ben figurare in casa contro i rumeni. Ma chi sono i biancocelesti diffidati? I calciatori a rischio sono 2: Patric e Romagnoli, con quest’ultimo però infortunato e che non sarà della partita.