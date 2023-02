Lazio-Cluj stasera in tv in chiaro? Canale, orario e streaming andata spareggio Conference League 2022/2023

La Lazio sfida il Cluj nell’andata degli spareggi di Conference League 2022/2023. Pochi spettatori all’Olimpico, ma Sarri vuole un bel risultato in questo primo confronto in vista del ritorno in Romania. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 16 febbraio nella cornice dell’Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN, Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 253). Sportface.it aggiornerà nell’arco dei novanta minuti, oltre che nel pre e nel post partita.